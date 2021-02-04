Son dakika | Miroslav Stoch’un yeni takımı Zaglebie Lubin

Sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Miroslav Stoch’un yeni takımı belli oldu. Slovak futbolcu, Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’le sözleşme imzaladı.

Yeni takımıyla Haziran 2021’e kadar sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Stoch son olarak Yunanistan ekibi PAOK’ta forma giymişti.

2010-2017 yıllar arası Fenerbahçe’nin sözleşmeli oyuncusu olan başarılı kanat oyuncusu, bu yıllar içerisinde çeşitli takımlara kiralandı.

Bir diğer Süper Lig ekibi olan Bursaspor’da da top koşturan Stoch’un Türkiye kariyerinde 15 gol, 19 asisti bulunuyor.

Stoch'un PAOK günleri