Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika - TFF, harcama limitlerini açıkladı! 4 büyükler...
04.08.2020 - 12:09 |

Son dakika - TFF, harcama limitlerini açıkladı! 4 büyükler...

TFF, 2020-2021 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini açıkladı.

Son dakika - TFF, harcama limitlerini açıkladı! 4 büyükler...
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin gelecek sezon için harcama limitlerini açıkladı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir'in önümüzdeki sezon harcama limiti 170 milyon 654 bin 928 TL olarak belirlendi. Galatasaray ise gelecek sezon için 493 milyon 398 bin 642 TL harcama yapabilecek. Beşiktaş’ın 298 milyon 99 bin 722 TL limiti bulunurken, Fenerbahçe’nin de 177 milyon 573 bin 89 TL harcama limiti olacak.

LİMİTİ EN YÜKSEK TAKIM GALATASARAY
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 15 sapma payıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş’ın sapma payıyla birlikte 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe’nin de yine sapma payıyla 177 milyon 573 bin 89 TL limitinin olduğu açıklandı.

EN DÜŞÜK LİMİT HES KABLO KAYSERİSPOR'DA
Harcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek. Süper Lig’in yeni ekipleri Hatayspor, B.B Erzurumspor ve Fatih Karagümrük’ün harcama limiti ise 105 milyon 971 bin 153 TL.

Son dakika - TFF, harcama limitlerini açıkladı 4 büyükler...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinin oyuncularına hücum!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray'dan Arda Turan'a maç başı 200 bin lira!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer haberleri | Bir ayrılık daha! Beşiktaş sürprizi...

 

Sergio Ramos'un 10 parmağında 10 marifet!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri - Gökhan İnler Beşiktaş yolunda!
    Son dakika transfer haberleri - Gökhan İnler Beşiktaş yolunda!
  2. Son dakika - TFF, harcama limitlerini açıkladı! 4 büyükler...
    Son dakika - TFF, harcama limitlerini açıkladı! 4 büyükler...
  3. Clichy: Manchester United'la eşleşmek harika olur
    Clichy: Manchester United'la eşleşmek harika olur
  4. Gaziantep FK'de öncelik kadroyu korumak
    Gaziantep FK'de öncelik kadroyu korumak
  5. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramil Guliyev Avusturya'da birinci oldu

Ramil Guliyev Avusturya'da birinci oldu

NBA'de Lakers, Jazz'ı yenerek Batı Konferansı liderliğini garantiledi

NBA'de Lakers, Jazz'ı yenerek Batı Konferansı liderliğini garantiledi

Medipol Başakşehir çeyrek final vizesi arıyor

Medipol Başakşehir çeyrek final vizesi arıyor

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Bakasetas için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Bakasetas için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı

Sıradaki Haber