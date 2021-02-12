Son dakika | Trabzonspor, Bakasetas, Berat ve Yunus Mallı'ya imza attırdı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yeni transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunus Mallı'ya övgü yağdıran Ağaoğlu, "Gençlerbirliği'ne teşekkür ediyoruz. Berat bir duruş sergiledi. Trabzonspor'da oynama isteğini dile getirdi. Bu da transferini oldukça kolaylaştırdı. Yunus Mallı, hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın çok yakından tanıdığı bir isim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir paradan fedakârlık etti. Neredeyse 3'te 1 rakamına Trabzonspor'a gelmeyi kabul etti.

"Çok karakterli, ahlaklı, spor etiği ile yoğrulmuş 3 atlet transfer ettik"

Biz 3 futbolcu almadık. Futbol bir kabiliyet oyunu. Ama iyi bir oyuncu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız var. Çok karakterli, ahlaklı, spor etiği ile yoğrulmuş 3 atlet transfer ettik.

"Bakasetas için Alanyaspor Başkanı'na teşekkür ederim"

Anastasios Bakasetas ilginç bir transfer oldu. Trabzonspor'da oynamak istemesi, bu transferin gerçekleşmesinde büyük etken. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ederim. Bakasetas sağlam karakter, hiç yabancılık çekmedi" şeklinde konuştu. Biz Trabzonspor'a zeki, çevik ve ahlaklı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi isimler almak istiyoruz. Üzerinde taşıdığı formanın kutsaliyetini taşıyan futbolculara özen gösteriyoruz. Çok büyük para verdim, doğrusunu söylemek gerekirse biraz canım yandı ama gözüm hiç arkada değil" şeklinde konuştu.