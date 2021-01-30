Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'ı bitirdi! Hedef Yunus Mallı...

Süper Lig’de ilk yarıyı 6. bitiren, ardından da Süper Kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, Abdullah Avcı’nın takımda görmek istediği Bakasetas ile anlaşma sağladı. Yunan golcü bugün Beşiktaş maçı için İstanbul’a gelecek olan Trabzonspor kafilesi ile buluşacak.

Süper Kupa’yı kazanarak moralini yükselten Trabzonspor, transfere hız verdi. Bordo-mavililer, Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas’ın işini bitirdi. Karadeniz ekibi Wolfsburg’tan Yunus Mallı ve İngiliz kulübü Tottenham’dan Danny Rose için yaptığı görüşmelerde önemli yok kat etti.

Bordo-mavili takımın ilk hedefi olan Bakasetas’tı... Yunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşme olumlu netice verirken Alanyaspor da bu transfere yeşil ışık yaktı. Trabzon’un anlaştığı Yunan golcü bugün İstanbul’a gelecek olan bordo-mavili kafileyle buluşacak. Aynı takımda oynayan kaptan Efecan’ı da kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor kulübünden olumsuz yanıt almasına rağmen son güne kadar bu ısrarını sürdürecek.

Trabzonspor, Wolfsburg forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yunus Mallı’yı da kadrosuna katmaya çalışıyor. Alman kulübüne herhangi bir ödeme yapmayacak olan bordo-mavililer, 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncuya ise 3.5 yıllık bir sözleşme sundu. Bundesliga’da 211 maça çıkıp 36 gol ve 26 asistle takımlarına katkı sağlayan Mallı, 25 kez de Türkiye A Milli Takım formasını giydi.



Danny Rose için de Abdullah Avcı’nın kararı bekleniyor. Özellikle takıma gelip hemen katkı sağlayacak ve tecrübesiyle takımı ileriye taşıyacak oyuncuların transferini isteyen Avcı’nın son kararıyla İngiliz sol bek Rose’a da imza attırılacak. Premier Lig’de 194 maça çıkan, 9 gol ve 23 asistle hücum katkısı da sağlayan Rose, İngiltere Milli Takımı ile de 29 maça çıktı.