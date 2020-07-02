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02.07.2020 - 15:10 | | 61saat.com

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'da Muhammet Taha Tepe imzalıyor!

Trabzonspor Kulübü, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu'nun milli kalecisi Muhammet Taha Tepe için kulübü ile anlaşmaya vardı.

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Bordo-mavililer, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu'nun milli kalecisi Muhammet Taha Tepe için kulübü Altınordu ile el sıkıştı. 

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonsporda Muhammet Taha Tepe imzalıyor

Trabzonspor bir süre sorun yaşadığı Altınordu Kulübü ile Muhammet Taha Tepe için 310 bin euro (2 milyon 300 bin TL) karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncunun transferini gerçekleştirmişti. Bordo-mavililer yetiştirme bedeli olan 630 bin TL'yi de bonservise ekletti.

TRABZON'A GELİYOR, İMZA ATACAK

5 yıllığına el sıkışan taraftarlar böylelikle Salih ve Atakan transferinde oluşan krizi de aşmış oldu. Oyuncuya da 250 bin TL seviyelerinde bir maaş vermeyi planlayan bordo-Mavililer Muhammet Taha Tepe'yi Trabzon'a çağırdı. Yarın Trabzon'a gelecek olan Muhammet Taha Tepe'nin yarın (Perşembe) sağlık kontrollerinden geçeceği ve pazartesi günü de imza atacağı öğrenildi. 2. Liglerin sona ermesiyle birlikte oyuncunun antrenmanlarına Trabzon'da devam edeceği ifade edilirken kurulması muhtemel olan rezerv ligde de Taha Tepe'nin forma giyme durumunun olduğu gelen bilgiler arasında...

KUPADA ŞOV YAPMIŞTI

Niğde Anadolu FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Antalyaspor'a seri penaltı vuruşları sonucunda elemiş, 18 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe maça damga vurmuştu.

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