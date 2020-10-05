Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo’da mutlu son

Trabzonspor’da transfer işlemi tamamlandı. Kadroda Sörloth, Sosa, Novak gibi yıldızlarıyla vedalaşan bordo-mavililer transfer döneminin son saatlerinde eksiklerini kapattı. Son olarak savunma hattı için Vitor Hugo ile her konuda anlaşma sağlandı.



Palmeiras’ta oynayan 29 yaşındaki stoperde mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibi böylece tüm hamlelerini yapmış oldu. Brezilyalı savunmacı Hugo ile 3+1 yıllık anlaşmaya varan Trabzonspor, uzun süredir görüşme halindeydi.

Sol ayaklı olan ve kariyerinin büyük bir bölümünü Brezilya Serie A’da geçiren Hugo, daha önce İtalya’da da oynamıştı. 2017-2019 arası Fiorentina formasını giyen deneyimli stoper 54 maça çıktı. Vitor Hugo’nun bonservisi için Palmeiras’a 3 milyon euro kabul edilirken, oyuncuya da yıllık 1.3 milyon euro verilmesi planlandı.

Hücumda da son olarak Djaniny Tavares Semedo’yu Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımından getiren Trabzonspor, böylece kadrosunu şekillendirdi. Karadeniz ekibi bu sezon tam 11 yeni futbolcuyu transfer etti. Karadeniz ekibi toplamda 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemiş olacak.

Her mevkiiye transfer

Bordo-mavililer transfer döneminde kadrodaki her mevkiiye bir ismi getirdi. Özellikle Brezilyalı oyuncularla Premier Lig kökenli isimleri getiren Trabzonspor, kadrosunu yeni baştan şekillendirdi.

Stoperde Vitor Hugo hamlesiyle son olarak dikkat çeken Karadeniz temsilcisi, sol beke Marlon’u aldı. Orta sahada Flavio, Lewis Baker, Trondsen gibi isimlerle anlaşan bordo-mavili kulüp, hücum hattına da Diabate, Plaza, Afobe, Semedo gibi önemli tecrübeli kazandırıldı. Ayrıca genç kaleci Muhammet Tepe de Altınordu’dan transfer edildi.

Lewis Baker Trabzonspor'da!