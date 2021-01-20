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20.01.2021 - 08:25 | | Fanatik

Son dakika | Trabzonspor'dan Danny Rose'a 3+1 yıllık teklif!

Sol bek için İngiliz yıldız Danny Rose'la görüşen Trabzonspor yönetimi oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme önerdi. Tottenham'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar en iyi teklifi de Trabzonspor'dan aldığı öğrenildi

Son dakika | Trabzonspor'dan Danny Rose'a 3+1 yıllık teklif!
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda takıma bir sol bek kazandırmak isteyen Trabzonspor bu transferde de büyük oynuyor. İngiliz yıldız Danny Rose ile görüşen Karadeniz temsilcisi pazarlıkları ciddi bir noktaya getirdi. Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki oyuncu ile temaslarını sıklaştıran Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, başarılı futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme önerdi.

Bonservis beklentisi yok

Eflatun-Beyazlılar'ın, Premier Lig kadrosuna yazmadığı Rose'dan bir bonservis beklentisinin olmaması da transferin önünü açıyor. Şu ana kadar en iyi teklifi Trabzonspor'dan alan tecrübeli oyuncunun, karar vermek için Bordo-Mavililer'den birkaç gün süre istediği de gelen haberler arasında.

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Son dakika | Trabzonspordan Danny Rosea 3+1 yıllık teklif

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