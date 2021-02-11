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11.02.2021 - 07:49 |

Son dakika transfer haberi | Dorukhan Toköz'e sürpriz talip

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Cenk Tosun ve Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar iç transferde ise Dorukhan Toköz ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak milli futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.

Son dakika transfer haberi | Dorukhan Toköz'e sürpriz talip
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Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda henüz sonuç alınamayan Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor. Milli futbolcu siyah-beyazlıların kendisine yaptığı 7 milyon liralık net maaş artı maç başı 100 bin liralık teklife yanıt vermezken, menajeri Ahmet Bulut da Avrupa kulüpleriyle dirsek temasında.

İspanya ve İtalya'dan büyük ilgi olan 24 yaşındaki milli futbolcuya son talip Lazio oldu. İtalyanlar gözlemcileriyle yakından takip ettirdiği Dorukhan ile ilgili olumlu raporlar hazırladı ve transfer için hedefleri arasına koydu. Son yıllarda Türkiye'yi yakından takip eden İtalyan ekibi, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferleriyle Süper Lig'e olan ilgisini göstermişti.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR
Başkent ekibinin bu kez sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan için bir hayli istekli olduğu ve menajeriyle temaslara başladıkları belirtildi. Deneyimli oyuncunun da Lazio konusuna sıcak baktığı ve menajerinin görüşmelerinin akıbetini beklediği kaydedildi. Dorukhan'a Lazio dışında, Udinese ve Real Betis'in de ilgisi mevcut. 2018-19'dan bu yana Beşiktaş forması terleten başarılı orta saha bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 2 asiste imza attı.

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Son dakika transfer haberi | Dorukhan Toköze sürpriz talip

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