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20.01.2021 - 11:42 | | Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika transfer haberi | Nabil Dirar adım adım Erzurumspor'a

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile prensip anlaşmasına vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni oyuncular katarak şampiyonluğun en büyük adayı olma yolunda ilerlerken, bazı oyuncuları ile de yollarını ayırıyor.

Sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu bugün sarı-lacivertli yöneticiler ile görüşme yapacak. Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 34 yaşındaki oyuncu, Erzurumspor ile prensip anlaşmasına vardı. Dirar, Fenerbahçeli yöneticiler ile yapacağı görüşme sonrasında bonservisini alırsa Erzurumspor ile 2,5 yıllık anlaşmaya imza atacak. Tecrübeli futbolcu bonservisini alamaması durumunda ise sezon sonuna kadar Erzurumspor'da kiralık olarak görev alacak.

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Son dakika transfer haberi | Nabil Dirar adım adım Erzurumspora

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