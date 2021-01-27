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Haberler1.Lig Haberleri Son Dakika Transfer Haberleri | Eskişehirspor'dan Erkan Zengin hamlesi!
27.01.2021 - 13:54 |

Son Dakika Transfer Haberleri | Eskişehirspor'dan Erkan Zengin hamlesi!

Eskişehirspor'un transfer yasağının kaldırılması için İstanbul'da uğraş veren Erkan Zengin'den büyük sürprizler var! Transfer açılırsa 8-10 futbolcuyu Eskişehir'e getirecek!

Son Dakika Transfer Haberleri | Eskişehirspor'dan Erkan Zengin hamlesi!
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Eskişehirspor Yönetimi, transfer yasağının kaldırılması için çaba gösterirken, yönetimin en büyük destekçilerinden birinin, kulübün eski kaptanlarından Erkan Zengin olduğu öğrenildi.

İstanbul'da, kulüpten alacaklı oyunculardan imza almak için uğraşan Erkan Zengin, önemli aşama katedilmesini sağladı. Alınan bilgilere göre Eskişehirspor transfer yasağını kaldırabilirse Erkan Zengin de takıma katılmak üzere Eskişehir'e gelecek.

Erkan Zengin Eskişehirspor'a "futbolcu bereketi" yaşatacak!

AnadoluGazetesi'nin haberine göre; Eskişehirspor Yönetimi, Erkan Zengin ile görüşmek için İstanbul'a hareket etti. Transfer yasağının kaldırılmasında son pürüzleri gidermeye çalışan yönetim, tabelayı açarsa Eskişehir'e Erkan Zengin ile birlikte dönecek. Ancak kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, deneyimli oyuncu Eskişehir'e yalnız gelmeyecek, deyim yerindeyse "futbolcu bereketi" yaşatarak gelecek.

Erkan Zengin'in ardından Eskişehirspor kadrosuna katılması beklenen isimler taraftarı heyecanlandıracak cinsten. Eskişehirspor'a gelecek isimlerin Volkan Şen, Serdar Özkan, Mehmet Battal, Bahadır Öztürk, Abdülhamit Yıldız, Mehmet Uslu, Stefan Silva, Tarık Çamdal, Chikeluba Ofoedu ve Erkan Zengin'den oluştuğu iddia ediliyor.

Tek şartları peşinat

Bu isimler Eskişehirspor'a gelmeye sıcak baksalar da, anlaşma konusunda peşinat şartı koşmalarının da işleri zora soktuğu belirtiliyor. Eğer yönetim futbolcuları peşinat isteğinden vazgeçirebilirse, bir iki gün içerisinde tüm bu isimlerin Eskişehir'e gelebileceği konuşuluyor.

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Son Dakika Transfer Haberleri | Eskişehirspordan Erkan Zengin hamlesi

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