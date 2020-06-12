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12.06.2020 - 08:18 | | Takvim

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Umar Sadıq atağı

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın da istediği Partizan’ın golcüsü Umar Sadiq’ı transfer listesine aldığı öne sürülüyor. Nijeryalı golcüyü Avrupa’dan da birçok takım kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Umar Sadıq atağı
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Umar Sadiq için karşı karşıya geldi… Sırp basını, Fenerbahçe'nin bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Partizan'ın Nijeryalı forvetini scoutlarına izlettiğini yazdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 17 gol atan ve 14 asist yapan Sadiq iki ezeli rakibi transferde karşı karşıya getirirken, Nijeryalı yıldıza Avrupa'dan da birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Vedat'ın satılma ihtimaline karşılık alternatif arayışında olduğu ve Sadiq'ın da bu isimlerden biri olduğu konuşuluyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü için kulübü Partizan'ın ise 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istediği iddia ediliyor.

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Umar Sadiq'i takip eden diğer takımların ise Milan, Valencia, Manchester United, Anderlecht, Spartak Moskova, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova kulüplerin olduğu da öğrenildi. Sadiq daha önce Roma ve Glasgow Rangers formaları da giymişti.

KADERİ VEDAT'A BAĞLI

İngiliz ve İtalyan kulüplerinden ciddi teklifler alan Vedat Muriç iyi bir rakama satılırsa Fenerbahçe'nin Sadiq için atağa kalkacağı konuşuluyor.

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