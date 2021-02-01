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01.02.2021 - 08:29 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri - İşte Trabzonspor'un Koita teklifi

Bordo-Mavililer, daha önce teklif yaptığı Fode Koita için transferin bitmesine saatler kala tekrar Kasımpaşa’nın kapısını çaldı. Kadro dışı kararı bulunan ve sezon sonu kontratı bitecek olan 30 yaşındaki forvetin bonservisine 600 bin Euro önerildi, beklemeye geçildi.

Son dakika transfer haberleri - İşte Trabzonspor'un Koita teklifi
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Trabzonspor Yönetimi her ne kadar ara transferi büyük oranda kapatmış olsa da, son dakika sürprizi için ufak çaplı çalışmalar var...

Zamanın daralması nedeniyle rotasını tamamen yurt içine çeviren Bordo-Mavililer, alternatif bir forvet arıyor. Bu doğrultuda Fode Koita için tekrar Kasımpaşa’nın kapısı çalındı. Daha önce de hem Yusuf Erdoğan hem de Koita konusunda İstanbul kulübüyle temas kuran Karadeniz ekibi, çok yüksek taleplerle karşılaşmıştı.

Transferin bitmesine saatler kala son kez nabız yoklama kararı alan Trabzonspor, kadro dışı durumda bulunan ve kontratı sezon sonu bitecek olan Koita için 600 bin Euro’luk bonservis teklifinde bulundu. Artık Kasımpaşa’dan gelecek haber bekleniyor.

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