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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika transfer haberleri | Kubilay Kanatsızkuş'a Le Havre kancası
10.07.2020 - 14:55 | | BURSA (İHA) -

Son dakika transfer haberleri | Kubilay Kanatsızkuş'a Le Havre kancası

Yeşil-beyazlıların santrforuna, Fransız ekibi Le Havre'nin talip olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Kubilay Kanatsızkuş'a Le Havre kancası
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Süper Lig'e çıkmak için rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'a Avrupa'dan bir talibin olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki santrfora, Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'ın ilgisinin olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Kubilay Kanatsızkuşa Le Havre kancası

Le Havre'ı çalıştıran yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Paul Le Guen'in, Kubilay'ı takımda görmek istediği ve sezon sonunda Fransız kulübünün, Bursaspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.

Le Havre, daha önce Bursaspor'dan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'u transfer etmişti.

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