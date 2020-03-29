29.03.2020 - 21:14 |
Son dakika | Tunç Üner açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testleri negatif"
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.
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