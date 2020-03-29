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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Tunç Üner açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testleri negatif"
29.03.2020 - 21:14 |

Son dakika | Tunç Üner açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testleri negatif"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.

Son dakika | Tunç Üner açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testleri negatif"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.

Detaylar birazdan...

Son dakika | Tunç Üner açıkladı Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terimin testleri negatif

Son dakika | Tunç Üner açıkladı Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terimin testleri negatif

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