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15.07.2020 - 13:54 | | İSTANBUL (İHA) -

Son dakika | Türk Telekom, Baskonia'dan Micheal Eric'i transfer etti

Başken temsilcisi, İspanya Ligi Şampiyonu ve Euroleague takımlarından Baskonia forması giyen Micheal Eric’i kadrosuna katarak uzun rotasyonunu güçlendirdi.

Son dakika | Türk Telekom, Baskonia'dan Micheal Eric'i transfer etti
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transferde hız kesmiyor.

İç transferde Başantrenör Burak Gören’in ardından Muhammed Baygül ile anlaşan Başkent temsilcisi, Galatasaray’dan Can Korkmaz’ı, Beşiktaş’tan Samet Geyik’ı ve Afyon Belediyespor’dan Erdi Gülaslan’ı bünyesine kattı. Türk Telekom dördüncü transferini ise geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi Şampiyonu ve Euroleague’de mücadele eden Baskonia’da geçiren Micheal Eric’i alarak gerçekleştirdi. Pivot mevkiinde oynayan 2,11 boyundaki Eric, Türk Telekom’un pota altındaki en önemli silahı olacak.

Son dakika | Türk Telekom, Baskoniadan Micheal Erici transfer etti

Eurocup şampiyonluğu yaşadı

Kariyeri başarılarla dolu olan Micheal Eric, Nijerya’nın Lagos bölgesinde dünyaya geldi. Babasının futbol antrenörü olmasından dolayı ilk etapta basketbola soğuk bakan Eric, eğitim için gittiği Amerika’da lise düzeyinde basketbolla tanıştı. Kolej basketbolunun ardından profesyonel kariyerine Cleveland Cavaliers’da başlayan oyuncu, NBA Gelişim Liginde şansını denedi. Philadelphia 76ers’a katılan Eric, NBA Summer Leauge’de Golden State Warriors’da süre aldı. NBA’de ve Gelişim Liginde çeşitli takımlarda denendikten sonra Avrupa’ya açılan Eric, 2016 yılında AEK Atina ve ardından Bilbao Basket için ter döktü. Burada sergilediği başarılı performans ile 2017 yılında Süper Lig takımlarından Darüşşafaka’nın dikkatini çeken tecrübeli oyuncu, Darüşşafaka ile Eurocup şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin en önemli başarısını elde etti.

Smaçlarıyla oyuna renk katıyor

Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi takımlarından Baskonia’da geçiren Eric, takımının 2019-2020 sezonunda İspanya Ligi şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu. Savunmada ve hücumda önemli bir silah olan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, atletik yapısıyla dikkat çekiyor ve smaçlarıyla oyuna renk katıyor. İspanya Ligi’nde 7 sayı 5,6 ribaund istatistikleriyle oynayan Eric, EuroLeague’de ise 5,7 sayı, 2,7 ribaund ortalaması yakaladı.

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