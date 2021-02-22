Son dakika | Tuzlaspor'da Erkan Zengin depremi! Şok karar...

Tuzlaspor'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Tuzla'da dün iç sahada alınan Boluspor mağlubiyeti sonrasında Erkan Zengin, İstanbul ekibinden ayrılmak kararı aldı.

Tecrübeli futbolcu Zengin'in kararı yönetim tarafından kabul edildi.

Tuzlaspor ayrılığı resmen açıkladı

Tuzlaspor ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Erkan Zengin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

13 maçta 5 gol, 1 asist

Sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 13 maçta görev aldı ve 5 gol, 1 asist yaptı.

Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.

Eskişehirspor'a geri dönebilir

Erkan Zengin'in yaz transfer döneminde Eskişehirspor transfer yasağını kaldırırsa eski kulübüne geri dönmesi bekleniyor.