Son dakika | Tuzlaspor'da Erkan Zengin depremi! Şok karar...
TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'da Erkan Zengin hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Tecrübeli futbolcu Tuzlaspor'dan ayrıldı.
Tuzlaspor'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Tuzla'da dün iç sahada alınan Boluspor mağlubiyeti sonrasında Erkan Zengin, İstanbul ekibinden ayrılmak kararı aldı.
Tecrübeli futbolcu Zengin'in kararı yönetim tarafından kabul edildi.
Tuzlaspor ayrılığı resmen açıkladı
Tuzlaspor ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Erkan Zengin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
13 maçta 5 gol, 1 asist
Sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 13 maçta görev aldı ve 5 gol, 1 asist yaptı.
Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.
Eskişehirspor'a geri dönebilir
Erkan Zengin'in yaz transfer döneminde Eskişehirspor transfer yasağını kaldırırsa eski kulübüne geri dönmesi bekleniyor.