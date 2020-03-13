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13.03.2020 - 13:10 |

Son dakika | UEFA gelecek hafta oynanacak maçları erteledi

UEFA, gelecek hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Son dakika | UEFA gelecek hafta oynanacak maçları erteledi

Coronavirüsü nedeniyle futbol müsabakaları tüm liglerde ya ertelenenir ya da seyircisiz oynatılırken, UEFA da konuyla ilgili kararını verdi. UEFA’dan yapılan açıklamada gelecek hafta oynanması gereken tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiği duyuruldu.

'Tüm maçlar ileri bir tarihe...'

“Coronavirüsünün Avrupa’da yayılmasına bağlı gelişmeler ve ülkeler tarafından alınan kararlar ışığında gelecek hafta tüm UEFA müsabakaları ertelenmiştir. 17-18 Mart’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları ve 19 Mart’a tarihlenen Avrupa Ligi son 16 turunun ikinci ayak karşılaşmaları bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Bu ertelenen karşılaşmaların ne zaman oynanacağı bilahare bildirilecektir.

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Kura çekimleri de iptal edildi

Karşılaşmalarla ilgili yapılan ertelemeler sonucunda, 20 Mart’ta yapılması gereken Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin çeyrek finalinin kura çekimleri de ileri bir tarihe atılmıştır. UEFA dün açıkladığı üzere 55 üye ülke federasyonunun temsilcilerini ve FIFPro temsilcilerini 17 Mart’ta bir video konferansına davet etmiştir. Burada gelişmelere yönelik Avrupa futbolunun vereceği yanıt masaya yatırılacaktır.”

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Başakşehir maçı da ertelendi

Başakşehir’in Kopenhag takımıyla 19 Mart’ta oynayacağı rövanş karşılaşması da bu kapsamda ertelenmiş oldu. Danimarka ekibi dün UEFA’ya bireysel başvuruda bulunmuş ve bu yöndeki talebini iletmişti. Ancak UEFA’nın aldığı toplu karar uyarınca başvurunun bireysel olarak değerlendirilmesine gerek kalmadı.

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