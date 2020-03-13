Son dakika | Corona virüs, spor dünyasını vurdu! İşte son gelişmeler...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sportif organizasyon askıya alındı. Spor dünyasının ünlü isimlerinde, futbolcularda ve teknik direktörlerde de korona virüs pozitif çıkmaya devam ediyor.

İşte salgının spor dünyasına etkilerinde dakika dakika bugün yaşanan gelişmeler:

- 11.23: Japonya Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2020'yi iptal etme veya erteleme gibi bir olasılığın olmadığı açıkladı.

- 09.15: İngiltere Premier Lig, yaşanan son gelişmelerin ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Açıklamada, toplantının ana konusunun lig fikstürü olacağı belirtildi.

- 09.00: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla temas halinde bulunan personeller, diğer tüm futbolcular ve teknik ekibin de karantina altında tutulduğu belirtildi.

- 01.50: Copa Libertadores, koronavirüs nedeniyle askıya alındı

- 01.46: El Nacional'in iddiasına göre Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

- 01.25: Arsenal, Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Kulüp açıklamasında "Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle tüm antrenman tesislerimiz kapatılmış, bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır." ifadelerini kullandı. Arsenal Teknik Direktörü Arteta ise, "Gerçekten çok üzücü bir durum. Kendimi kötü hisseder hissetmez test yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. İyileşir iyileşmez işimin başında olacağım." dedi.

- 00.38: Fransa Futbol Federasyonu, ikinci bir bildiriye kadar Fransa’da liglerin durdurulduğunu açıkladı.

- 00.36: Premier League’de bu haftasonu maçların planlandığı gibi oynanacağı açıklandı.

- 00.12: Suudi Arabistan'da ligler 9 Nisan'a kadar ertelendi.

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