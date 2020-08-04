Son dakika | UEFA yeni kuralları uygulamaya koydu

UEFA, futbolda yeni dönemde gerçekleştirilecek olan kural değişikliklerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Kurallarda küçük değişiklikler gerçekleştirildiği uyarısı yapılırken, en önemli yeniliklerin ise kural kitapçığının 10. ve 14. maddelerinde olduğuna dikkat çekildi.

Normalde gelecek sezondan itibaren uygulanmasına başlanacak yeni kuralların, futbola verilen ara nedeniyle Avrupa kupalarında sezonun uzamasından dolayı, bu hafta kaldığı yerden devam edecek Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarında da geçerli olacağı duyuruldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın oynanacak Kopenhag-Başakşehir maçından itibaren göz önünde bulundurulmaya başlanacak önemli değişiklikler şöyle:

Penaltı atışı başlıklı 14. kural; kalecinin vuruş öncesi çizgiyi terk etmesi ihlalinde, top auta gider veya direklerden dönerse bu artık ihlal kabul edilmeyecek. Sadece kaleci topa dokunarak golü kurtarırsa penaltı tekrar edilecek.

İlk ihlalde kart yok

Kaleciler penaltı atışı sırasında gerçekleştirdikleri ilk ihlalde kart görmeyecek uyarılacak. Sonraki ihlalinde sarı kartla cezalandırılacak. Bu durum ihlalin atış tekrarına yol açtığı hallerde geçerli olacak.

10. kurala göre oyuncuların maç içerisinde gördükleri kartlar seri penaltı atışlarına taşınmayacak. Bu yenilikle, özellikle penaltılarda kritik bir rolü olan kalecilerin kolaylıkla oyundan atılmalarının önüne geçilmek hedefleniyor.

Kornerlerde ve frikiklerde futbolcunun topa belli bir mesafede durması istenir bunu ihlal edenler sarı kartla cezalandırılırdı. Şimdi buna bir de hakem atışları eklendi. Hakemin topu eliyle oyuna soktuğu anlardaki mesafe ihlallerine de sarı kart çıkar hükmü eklendi.

Bir futbolcu ikinci kez topa müdahale etmeye hakkı olmayan durumlarda topa müdahale ettiğinde artık kart da görebilecek. Eğer yaptığı ihlal umut vaat eden bir atağı kesiyor ya da bariz bir gol şansını engelliyorsa, sarı veya kırmızı kartla cezalandırılabilecek.

Umut vaat eden atağı faulle kesilen takım, faulü hızlı kullanıp oyunu başlatırsa, faulü yapan oyuncuya sarı kart gösterilmek yerine uyarı verilmekle yetinilecek.

Kasıtlı öksürük kırmızı kart

Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB, yeni dönemde korona koşulları nedeniyle kurallara bazı eklemeler olacağını duyurdu. Diğer oyuncuların üzerine kasıtlı bir şekilde öksüren futbolcuların, kırmızı kart ile cezalandırılacaklarını açıkladı.

Hakem niyete ve mesafeye bakacak

Buna göre uygulama, ‘saldırgan, hakaretamiz ve aşağılayıcı dil kullanan ve bu yönde jestlerde bulunma’ genel başlığı altında değerlendirilecek. Pozisyonu değerlendiren hakem kırmızı kartına başvurup başvurmama konusunda iki oyuncu arasındaki mesafe ve öksürükte kasıt olup olmadığına bakacak.