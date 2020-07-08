08.07.2020 - 19:27 |
Son dakika | Vagner Love, Kairat'a transfer oldu
Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, eski Beşiktaşlı golcü Vagner Love'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncuyla uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.
Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.