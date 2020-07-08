Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Vagner Love, Kairat'a transfer oldu
08.07.2020 - 19:27 |

Son dakika | Vagner Love, Kairat'a transfer oldu

Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, eski Beşiktaşlı golcü Vagner Love'ı kadrosuna kattı.

Son dakika | Vagner Love, Kairat'a transfer oldu
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncuyla uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son dakika | Vagner Love, Kairata transfer oldu

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberler- Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!

 

Alisson ve Mohamed Salah'ın antrenman görüntüleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Vagner Love, Kairat'a transfer oldu
    Son dakika | Vagner Love, Kairat'a transfer oldu
  2. Son dakika | Trabzonspor-Alanyaspor Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da
    Son dakika | Trabzonspor-Alanyaspor Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da
  3. Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Alanya GS hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...
    Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Alanya GS hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...
  4. Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (CANLI)
    Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (CANLI)
  5. Trabzonspor-Antalyaspor (CANLI)
    Trabzonspor-Antalyaspor (CANLI)



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Şampiyonlar Ligi 8'li kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak

Son dakika | Şampiyonlar Ligi 8'li kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak

Son dakika haberler- Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!

Son dakika haberler- Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!

Olympiakos, Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı

Olympiakos, Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna Beşiktaş'la anlaştı

Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna Beşiktaş'la anlaştı

Sıradaki Haber