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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den Fenerbahçe paylaşımı!
02.11.2020 - 18:13 |

Son dakika - Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den Fenerbahçe paylaşımı!

Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Antalyaspor öncesi sarı-lacivertli paylaşımda bulundu.

Son dakika - Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den Fenerbahçe paylaşımı!
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi, 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

Torino karşısında Lazio formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Muriqi'nin eşinden flaş bir paylaşım geldi.

Ülker Stadyumu'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Edibe Muriqi, "Vedat'ı gönderebilirsiniz ama beni asla" şeklinde not düştü.

Son dakika - Vedat Muriqinin eşi Edibe Muriqiden Fenerbahçe paylaşımı

Son dakika - Vedat Muriqinin eşi Edibe Muriqiden Fenerbahçe paylaşımı

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