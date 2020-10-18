18.10.2020 - 13:21 | | Fanatik
Son dakika | Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarlarına duyduğu saygı nedeniyle kariyerinde Galatasaray'da çalışmayı düşünmeyeceğini dile getirdi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın daha önce Avrupa'da çalıştırdığı takımların rakiplerine kapıları kapalı.
Yunan basınından Fosonline'ın sitesinde yer verdiği röportajda Pereira, "Fenerbahçe, Olympiacos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.