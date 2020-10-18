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18.10.2020 - 13:21 | | Fanatik

Son dakika | Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarlarına duyduğu saygı nedeniyle kariyerinde Galatasaray'da çalışmayı düşünmeyeceğini dile getirdi.

Son dakika | Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın daha önce Avrupa'da çalıştırdığı takımların rakiplerine kapıları kapalı.

Yunan basınından Fosonline'ın sitesinde yer verdiği röportajda Pereira, "Fenerbahçe, Olympiacos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

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