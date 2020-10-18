Son dakika | Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın daha önce Avrupa'da çalıştırdığı takımların rakiplerine kapıları kapalı.

Yunan basınından Fosonline'ın sitesinde yer verdiği röportajda Pereira, "Fenerbahçe, Olympiacos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.