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22.01.2021 - 16:09 |

Sörloth için son dakika transfer açıklaması!

Transferde son dakika açıklaması! Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth için Leipzig'den açıklama geldi.

Sörloth için son dakika transfer açıklaması!
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Geçen sezon Trabzonspor'da fırtınalar estiren Alexander Sörloth bu performansı sonrası 20 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Norveçli golcü performansıyla Bundesliga'da beklentilerin altında kaldı.  Galatasaray ve Beşiktaş Sörloth'u 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak için menajerine şartlarını sormuştu ancak Leipzig cephesi ve Sörloth bu transfere sıcak bakmadı

NAGELSMANN BIRAKMAK İSTEMİYOR
Leipzig'in teknik direktörü Hulian Nagelsmann, Sörloth'u bırakmaya niyetli olmadıklarını ve Norveçli oyuncunun performansından memnun olduğunu yineledi.

"İNANILMAZ DERECEDE MEMNUNUM"
Sörloth'a sahip çıkan genç hoca, "Alexander Sörloth'tan inanılmaz derecede memnunum. Union Berlin maçından önce söylediğim her şeyi harfiyen uyguladı. Çok gayret gösteriyor, koşuyor, pres yapıyor. Hatta hiç top kaybetmedi. Göndermek gibi bir niyetimiz yok" sözlerine yer verdi.

LEIPZIG İLE 2 GOLDE KALDI
Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü bu sezon Leipzig ile 18 maçta sadece 2 gol atabilmişti.

"ZAMAN GEÇTİKÇE İYİ OLACAK"
Sörloth ise konu hakkında, "Bundesliga'da adaptasyon süreci gerekiyor. Umarım zaman geçtikçe daha da iyi durumda olacağım" dedi

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Sörloth için son dakika transfer açıklaması

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