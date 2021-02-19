Sporumuza çağ atlatacak proje

ANKARA-Milliyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu ile başarı kriterlerini sağlayan genç sporcuların, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu okuyabileceklerini bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, sporda çığır açacak önemli bir projeyi gençlere tanıtmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” programının hayırlı olmasını diledi.

Sporcu bursuyla vakıf üniversitelerine yerleşen 76 genci tebrik eden Erdoğan, uluslararası yarışmalarda madalya kazanan gençlerin, eğitim öğretim hayatlarında da aynı başarıyı tekrarlayacaklarına inandığını söyledi. Bu programın, spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an için 76 sporcunun yararlandığı projenin gelecek dönemde hem kapsamının genişletilmesinin hem de paydaşlarının artırılmasının önem taşıdığına işaret etti.

Üniversitelerden, sporculara tahsis edilen kontenjanların belirlenmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Bu çalışmayı inşallah ortaokul ve lise seviyesine de teşmil ediyoruz. Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı. Başlangıçta 538 kontenjanla ortaöğretimde bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Tüm özel eğitim kurumlarımızı sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum. Sporcularımıza destek olan üniversitelerimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile el ele vermesi, okullarımızı bilim yuvası olmanın yanında artık spor hayatımız için de birer merkeze dönüştürecektir. Türk sporuna çağ atlatacak bu protokolün hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Milli Sporcu Bursu Mutabakatı’nın Türk sporuna, sporcularımıza ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.”

3 milyon 623 bin sporcu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişen altyapı sayesinde faal sporcu sayısının son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştığını bildirdi. Başarıları artırmak için hayata geçirdikleri en önemli yatırımlardan birinin de Sporcu Eğitim Merkezleri olduğunu belirten Erdoğan, “43 ilimizdeki Sporcu Eğitim Merkezlerimizde, 1061 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere 1671 sporcu yetiştiriyoruz. Bu merkezlerden faydalanan sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem de okul dersleri için özel eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

Madalya gururu

Sporculara sağlanan desteklerin karşılığının, tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görülmeye başlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilen sporcuların, salgın öncesi son yıl olan 2019’da 8 bin 800’ün üzerinde madalyayla ülkeyi sevindirdiğini anımsattı. Türkiye’nin gelecek yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kazandığı kota sayısının, 10 branşta 53’e ulaştığını belirten Erdoğan, paralimpikte ise 8 branşta 55 kotanın bulunduğunu da aktardı.

Kalyoncu’dan millilere destek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen programa Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ’nün dört milli sporcu öğrencisi ile birlikte katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Barış Çakar ve Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Emine Aybüke Subaşı ‘Karete’, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ahmet Furkan Kara ‘Güreş’, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ayşe Gül ise ‘Taekwondo’ dallarında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni uluslararası platformlarda temsil ediyorlar.

‘Hayalimiz gerçek oluyor’

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Yarınların Türkiye’sinde, sporcu avukatları, sporcu mühendisleri ve sporcu doktorları ile şanlı bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmasına, “Bugün heyecanlıyız, mutluyuz. Çünkü bugün bir hayali daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz” sözleriyle başladı.

“Açılan bu kapıdan belki bu yıl 76 sporcu geçiyor ama bugün bir devrimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz” diyen Kasapoğlu, “İnanıyoruz ki yarınların Türkiye’sinde sporcu avukatları, sporcu mühendisleri ve sporcu doktorları ile pek çok anlamda başarısıyla şanlı bayrağımızı uluslararası alanda gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 19 yılda gençlik ve spor yatırımlarında da zirveye oynadığını, iddiasını en güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bu manada gençlik ve spor yatırımlarında da yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla, ülkemizin dört bir yanına, köylerine kadar yayılmış spor tesisleriyle ve dünyanın bu anlamda rekabetçi üstünlüğü olan tesisleriyle önemli bir devrimi sizin önderliğinizde gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de sporcularımızla, gençlerimizle bu iddiayı daha yukarılara taşıyacağız.”

Sporcu bursuyla eğitim mi spor mu ikileminin sona erdiğine vurgu yapan Kasapoğlu, “Sporcularımızın yıllarca verdikleri emeğin bu ikilem nedeniyle maalesef heba olmasını hep birlikte yaşadık, gördük. Hamdolsun ki bugün itibarıyla bu ikilem artık geride kalacak. Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, “İnşallah bu vesileyle sporcularımız hem yüksek öğrenimde hem de geçtiğimiz günlerde attığımız yeni adımla ortaokulda, lisede aynı imkanlardan faydalanmaya başladı. Bu manada özellikle bu güzel tabloda emeği olan değerli YÖK Başkanımıza ve ekibine, üniversitelerimize, özellikle ailelerimize en samimi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkanlar katıldı

Programa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.

Kaliforniya ve Stanford örneği

Üniversitelerin başarılı sporcuların desteklenmesi konusunda çok önemli bir rol üstlendiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaliforniya ve Stanford Üniversitelerini örnek verdi.

Erdoğan, “Bizim çocukluğumuzda, spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta ‘hayta’ yaftası yerdi. Futboldan basketbola birçok sporu, çoğu defa ailelerimizden gizli saklı şekilde, mahalle aralarında sürdürmeye çalışırdık. Kağıttan toplar yapardık ve onlarla sokak aralarında top oynardık. Halbuki gelişmiş ülkelerde spor etkinlikleri, eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular da el üstünde tutulurdu. Dünyanın birçok prestijli üniversitesinde akademik çalışmayla sportif başarının el ele gittiğini görüyoruz. Dünyada ilk 100 arasında yer alan Kaliforniya Üniversitesi, olimpiyat tarihi boyunca 135’i altın toplam 288 madalya kazanmıştır. Stanford Üniversitesi de olimpiyatlarda 280 madalya elde etmiştir. Diğer nitelikli üniversitelere baktığımızda da benzer başarı tablosuyla karşılaşıyoruz. Akademik çalışmalarda başı çeken kurumların, sporda da böyle parlak neticeler alması, kesinlikle tesadüfi değildir. Bu, sporla eğitimi, birbirini destekleyen unsurlar olarak görmenin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.