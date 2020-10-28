Sporun oscar gecesi 4 Kasım’da

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni 4 Kasım Çarşamba gecesi Volkswagen Arena’da yapılacak.Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni 4 Kasım Çarşamba gecesi Volkswagen Arena’da yapılacak.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayında planladığımız organizasyonu erteleme durumunda kalmıştık. Milliyet ve P&G aileleri olarak sporun birleştirici gücüne inandığımız için etkinliğimizi günümüz koşullarına uygun şekilde gerçekleştirme kararı aldık.Gillette - Milliyet ortaklığının 5. yılında düzenlenecek etkinlik dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu yıl rekor bir katılımın yaşandığı ve yaklaşık 5 milyon kişinin oy kullandığı yarışmada 2019 yılında gösterdikleri performansla “Sporun En İyileri” olma şerefine erişenler, TV8’den de canlı ekranlara gelecek bu önemli gecede ödüllerine kavuşacaklar.1954 yılından bu yana okuyucularının oyları ile yılın sporcusunu belirleyen dev ankette ayrıca Yılın Antrenörü, Gillette Venüs Yılın Kadın Sporcusu, Gillette Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı da kürsüye çıkacak.Saat 18.15’te başlayacak ve spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek gecede tüm hijyen kurallarına uyulmasının yanında sosyal mesafe önlemleri alınacak, girişte ateş ölçümleri yapılacak ve hazırlanan özel hijyen kitleri tüm misafirlere dağıtılacak.

Tablet bağışı

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan ödül töreni aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de imzasını atıyor. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü.P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan ödül töreni aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de imzasını atıyor. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet’in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı. Bu yıl düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklanmıştı. Covid-19 süreci nedeniyle, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda TMOK ve MEB iş birliği sonucunda tablet bağışı yapılmasına karar verildi.