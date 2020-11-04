Sporun Oscar gecesi! 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 5. kez düzenlenecek “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni bu akşam Volkswagen Arena’da yapılacak.

Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısından önem taşıyan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri, bu yıl 5 milyon gibi rekor bir oy katılımı ile gerçekleşti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenecek dev organizasyon saat 18.15’te TV8’de canlı olarak ekranlardan izleyicilerle buluşacak.

1954 yılından bu yana okuyucularının oylarıyla belirlenen “Sporun En İyileri” bu yıl sporcuların 2019 yılında gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirken, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek gecede hijyen kurallarına uyulmasının yanında sosyal mesafe önlemleri alınacak, girişte ateş ölçümleri yapılacak ve hazırlanan özel hijyen kitleri tüm misafirlere dağıtılacak.

Spor tutkunlarının yakın takip ettiği ve heyecanla beklediği bu görkemli gecede Yılın Antrenörü, Gillette Venüs Yılın Kadın Sporcusu, Gillette Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı’da kürsüye çıkarak ödüllerini alacak.

Gillette gibi bir hareket

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren ve “Sporun Oscar”ı olarak konumlandırılan ödül töreni aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de imzasını atıyor.

Geçen yıl düzenlenen “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. Bu yıl düzenlenecek olan “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri”nde yine oy verenlerin desteği ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda TMOK ve MEB iş birliği sonucunda tablet bağışı yapılacak.