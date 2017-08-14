Srna 'Türkiye' teklifini geri çevirdi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Dünya Kupası elemelerinde Hırvatların 2 Eylül'de Zagreb'de Kosova ve 5 Eylül'de Eskişehir'de Türkiye ile yapacağı karşılaşmaların 23 kişilik oyuncu listesinde Beşiktaşlı Matej Mitrovic ve siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Domagoj Vida'da yer aldı.

Kadro belirlenmeden önce sürpriz gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Ante Cacic, 1 yıl önce milli takımı bırakan Darijo Srna ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Savunmada bir çok eksik bulunduğuna dikkat çeken deneyimli adam, Shakhtar Donetskli yıldızı kadroya alma girişiminde bulundu.

'Türkiye maçı için dön' dedi

Cacic ikna etmeye çalıştığı tecrübeli futbolcuya "Türkiye maçı bizim için çok önemli. Bir çok eksiğimiz var. Emeklilik kararını rafa kaldır seni kadroya alayım" dedi. Ancak buna karşın Srna, milli takımı bırakma kararından vazgeçmedi ve Hırvatistan teknik direktörüne olumsuz yanıt verdi.

Corluka yok, Vrsaljko formsuz

Takım savunmasının en önemli isimlerinden Vedran Corluka, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaşlı Mitrovic'in siyah-beyazlılarda süre almakta zorlanması ve sağ bek Sime Vrsaljko'nun form durumunun iyi olmaması nedeniyle Ante Cacic, savunma hattında büyük sıkıntı yaşamaktan korkuyor.

Kaleci: Subasic, L. Kalinic, Livakovic

Defans: Vida, Lovren, Vrsaljko, Pivaric, Mitrovic, Barisic, Nizic

Orta saha: Modric, Rakitic, Perisic, Kovacic, Badelj, Brozovic, Rog, Bradaric, Pasalic

Forvet: Mandzukic, Kalinic, Kramaric, Cop