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19.02.2021 - 12:54 | | ANKARA (AA)

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısında değişikliğe gidildi.

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlamaya gidilen statlarda görev yapan basın mensubu sayısında artış yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda, statlarda basın tribününe giriş sayısı 40'a, foto muhabiri sayısı ise 25'e yükseltildi.

Değişikliğin Türkiye Futbol Federasyonunun talimatnamesinde yayımlanacağı kaydedildi.

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı

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