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20.12.2020 - 20:42 | | DHA

Suat Çelen: "Turnuvayı 10 madalya ile tamamlıyoruz"

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, gençler kategorisi bireysel alet finallerinde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanan Derin Tanrıyaşükür ve büyük kadınlar yer aletinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Suat Çelen: "Turnuvayı 10 madalya ile tamamlıyoruz"
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, gençler kategorisi bireysel alet finallerinde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanan Derin Tanrıyaşükür ve büyük kadınlar yer aletinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Çok mutluyum. Turnuvayı 10 madalya ile tamamlıyoruz. Böylesi bir organizasyonu düzenlemek de çok zordu. Mersine çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Erkeklerde altın madalyalar aldık. Cumhurbaşkanımızın araması bizi gururlandırdı. 15-16 yaşındaki gençlerimizle büyükler yarışmasına katıldık. Sporcularımız burada güzel işler yaptı. Geleceğe umutla bakıyoruz. Göksu her şeyden önce bir anne. 30 yaşında, takıma ablalık yaptı. Efsane bir sporcu oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DERİN TANRIYAŞÜKÜR: MADALYA HAYALİMDİ

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanan Derin Tanrıyaşükür, "Çok mutluyum. Madalya her zaman hayalimdi. Madalya almayı beklemiyorum. Serilerim az ve özdü. Madalya aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Suat Çelen: Turnuvayı 10 madalya ile tamamlıyoruz

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI, GÜMÜŞ MADALYAYI ANNELERE HEDİYE ETTİ

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyük kadınlar yer aletinde gümüş madalyaya ulaşan milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı da şampiyonada dereceye girmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydederek, "Madalya aldığım için çok mutluyum. Bu madalyanın arkasında çok emek var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Madalyamı tüm Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporcuların başarısı nedeniyle Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'i aradı. Arama sırasında sporcularla da konuşan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: Hepinizi tebrik ediyorum. Nice başarılar, sağlıkla ve afiyetle. Sizlerlerle gurur duyuyorum. Destekler size feda olsun. Her şeyin iyisine layıksınız. Ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçlerde daha iyi başarıları da milletimize yaşatacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun. Sizi, hocalarımızı, federasyonumuzu ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun."

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