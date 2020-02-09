Sumudica'nın Sergen Yalçın'a karşı yüzü gülmüyor

2017-18 sezonunda Kayserispor ile anlaşarak Türkiye'de ilk takımını çalıştıran Rumen teknik adam, Sergen Yalçın'ın yönettiği takımlara karşı galibiyet alamıyor.

Süper Lig'de ilk kez 2017-18 sezonunun 26. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ile karşılaşan Sumudica, Yalçın'a karşı ilk yenilgisini aldı.

Sergen Yalçın ile 2. kez bu sezonun 17. haftasında Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla karşı karşıya gelen Sumudica'nın takımı bu maçı 1-1'lik beraberlikle geride bıraktı.

Sumudica'nın ekibi, son olarak dün ligin 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Rumen teknik adam, Sergen Yalçın'a karşı mücadele ettiği 3. maçta da galibiyet hasretini dindiremedi.

Sumudica: "Beşiktaş'ın iyi bir oyuncu grubu ve hocası var"

Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışı veren değil, ligi ilk 10 arasında bitirmeyi hedefleyen bir takım olduklarını söyledi.

Bu yüzden zaman zaman mağlubiyetlerin olabileceğini ifade eden Rumen teknik adam, "Dünkü maça bakacak olursak, hakem hataları çok konuşulur. 'Beşiktaş kötü oynadı, haksız bir galibiyet aldı' demiyorum. Beşiktaş'ın iyi bir oyuncu grubu ve hocası var ama sonuca direkt etki eden hakem kararları da unutulmamalı." diye konuştu.

Sumudica, daha fazla çalışıp, mağlubiyetlerden ders çıkarmaya çalışacaklarını belirterek, her geçen hafta daha iyi bir takım olabilmek için mücadele ettiklerini kaydetti.