Süper Lig hakemlerine askeri kamp!

CEMAL ERSEN

Çifte test yapılacak

Tüm hakemler Riva’ya gelmeden 72 saat önce PCR testinden geçecek. Ayrıca hakemler, TFF’nin Hasan Doğan Tesisleri’ne geldiğinde de gruplar halinde teste girecek. Maçtan dönen hakem grupları yeniden teste girecek, bunların sonuçları çıkmadan diğerlerinden izole edilecek. Antrenmanları tüm güne yayacak olan Merkez Hakem Kurulu, küçük gruplar halinde ve en az 2.5 metre mesafeyi koruyarak bunun yapılmasını sağlayacak.



Personele de karantina

85 odası bulunan tesislerde, hakemlerin mümkün olduğunca tek kalması planlanıyor. Tesislerin yemekhanesi de ikiye bölündü. Hakemlere ayrılan bölüme kimse giremeyecek. Ayrıca burada hizmet veren aşçılar, garsonlar ve temizlik görevlileri de hakemlerle birlikte karantinaya alınacak ve binadan hiç ayrılmayacak. Hakemler maçlara da TFF’nin özel araçlarıyla gidip gelecek. İstanbul dışı seyahatler için karşılama yapılacak.

VAR’da da maske

Ülke genelindeki tüm hakemlerin sağlık durumlarının bölge hakem kurulu yetkilileri tarafından yakından takip edildiği, şu ana dek endişe edilecek ciddi bir vaka olmadığı vurgulandı. Sahada görev yapacak hakemlerin yanı sıra, Video Asistan hakemleri için de çalışmalarını sürdüren TFF ve MHK’nin, sağlık kurulunun önerileri doğrultusunda izole edilmiş 2 VAR odasının kullanılacağı bildirildi. Özel havalandırmaya sahip bu odalardaki hakem ve teknik elemanlar koruyucu maske kullanacak.

Temas durumunda yaptırım yok

Türkiye ile birlikte benzer bir hakemleri koruma protokolü izleyen Almanya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi üyesi Lutz Wagner, Bundesliga hakemlerinden istediklerini anlattı. Wagner, “Mesafeyi korumak, temastan kaçınmak bunlar tavsiyeler ve kuralların bir parçası değil. Dolayısıyla oyuncular için cezai yaptırımı getirmiyor. Hakem sadece oyuncuya sorumluluğunu hatırlatmakla yükümlü, bunlardan dolayı kendisini cezalandıramaz” dedi.

Sıkı önlem

Bundesliga’da sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen önlemlerden VAR odası da payına düşeni aldı. Sayısı iki olan VAR yardımcı hakemi sayısı bu süreçte 1’e düşürüldü. Hakemler maskeli ve sosyal mesafeli oturdukları odaya sadece maç başlamak üzereyken girebiliyor ve karşılaşma biter bitmez odayı terk ederek evlerine gitmeleri gerekiyor.

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