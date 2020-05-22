Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig hakemlerine askeri kamp!
22.05.2020 - 07:00 |

Süper Lig hakemlerine askeri kamp!

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerini Riva’da 45 günlük zorunlu kampa alacak. Bu süreçte dış dünyadan izole edilecek olan hakemlere, “Önceliğiniz kişisel hijyeninizdir” mesajı verildi ve uygulanacak yol haritası TFF Yönetimi’ne sunuldu

CEMAL ERSEN

Çifte test yapılacak
Tüm hakemler Riva’ya gelmeden 72 saat önce PCR testinden geçecek. Ayrıca hakemler, TFF’nin Hasan Doğan Tesisleri’ne geldiğinde de gruplar halinde teste girecek. Maçtan dönen hakem grupları yeniden teste girecek, bunların sonuçları çıkmadan diğerlerinden izole edilecek. Antrenmanları tüm güne yayacak olan Merkez Hakem Kurulu, küçük gruplar halinde ve en az 2.5 metre mesafeyi koruyarak bunun yapılmasını sağlayacak.

Personele de karantina
85 odası bulunan tesislerde, hakemlerin mümkün olduğunca tek kalması planlanıyor. Tesislerin yemekhanesi de ikiye bölündü. Hakemlere ayrılan bölüme kimse giremeyecek. Ayrıca burada hizmet veren aşçılar, garsonlar ve temizlik görevlileri de hakemlerle birlikte karantinaya alınacak ve binadan hiç ayrılmayacak. Hakemler maçlara da TFF’nin özel araçlarıyla gidip gelecek. İstanbul dışı seyahatler için karşılama yapılacak.

Süper Lig hakemlerine askeri kamp

VAR’da da maske
Ülke genelindeki tüm hakemlerin sağlık durumlarının bölge hakem kurulu yetkilileri tarafından yakından takip edildiği, şu ana dek endişe edilecek ciddi bir vaka olmadığı vurgulandı. Sahada görev yapacak hakemlerin yanı sıra, Video Asistan hakemleri için de çalışmalarını sürdüren TFF ve MHK’nin, sağlık kurulunun önerileri doğrultusunda izole edilmiş 2 VAR odasının kullanılacağı bildirildi. Özel havalandırmaya sahip bu odalardaki hakem ve teknik elemanlar koruyucu maske kullanacak.

Temas durumunda yaptırım yok
Türkiye ile birlikte benzer bir hakemleri koruma protokolü izleyen Almanya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi üyesi Lutz Wagner, Bundesliga hakemlerinden istediklerini anlattı. Wagner, “Mesafeyi korumak, temastan kaçınmak bunlar tavsiyeler ve kuralların bir parçası değil. Dolayısıyla oyuncular için cezai yaptırımı getirmiyor. Hakem sadece oyuncuya sorumluluğunu hatırlatmakla yükümlü, bunlardan dolayı kendisini cezalandıramaz” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Almanya Bundesliga'da 4 maç şifresiz yayınlanacak

Sıkı önlem
Bundesliga’da sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen önlemlerden VAR odası da payına düşeni aldı. Sayısı iki olan VAR yardımcı hakemi sayısı bu süreçte 1’e düşürüldü. Hakemler maskeli ve sosyal mesafeli oturdukları odaya sadece maç başlamak üzereyken girebiliyor ve karşılaşma biter bitmez odayı terk ederek evlerine gitmeleri gerekiyor.

Süper Lig hakemlerine askeri kamp

 

Giorgio Chiellini'nin 2015 Kupa Finalinde Lazio'ya Attığı Gol

Zidane'dan açıklama: Bu sezonu en iyi şekilde bitireceğiz
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray hazırlıklara başladı

Galatasaray hazırlıklara başladı

Zekeriya Alp: "Hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz"

Zekeriya Alp: "Hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz"

Jaap Stam, Cincinnati'nin teknik direktörü oldu

Jaap Stam, Cincinnati'nin teknik direktörü oldu

Son dakika | La Liga başkanı resmen açıkladı! Lig başlıyor...

Son dakika | La Liga başkanı resmen açıkladı! Lig başlıyor...

Sıradaki Haber