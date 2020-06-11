Süper Lig heyecanı beIN SPORTS HABER’de şifresiz!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig, 27. hafta mücadeleleriyle beIN SPORTS ekranlarında futbolseverlerle yeniden buluşuyor. Heyecan dolu şampiyonluk yarışından alt sıralardaki nefes kesen mücadelelere kadar her maçı merakla beklenen Süper Lig’e özlem, 12 Haziran Cuma günü sona eriyor.

Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber beIN SPORTS HABER ekranlarında devam ediyor. Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN SPORTS HABER’de şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Merakla beklenen karşılaşmaların akılda kalan pozisyonları ve en heyecanlı dakikaları da maçların son düdüğünden sadece 45 dakika sonra her zaman olduğu gibi beIN SPORTS HABER ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.