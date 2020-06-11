Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig heyecanı beIN SPORTS HABER’de şifresiz!
11.06.2020 - 12:29 |

Süper Lig heyecanı beIN SPORTS HABER’de şifresiz!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanı, maçların ardından özel röportajlar ve basın toplantılarıyla beIN SPORTS HABER’de hız kesmeden devam ediyor.

ABONE OL

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig, 27. hafta mücadeleleriyle beIN SPORTS ekranlarında futbolseverlerle yeniden buluşuyor. Heyecan dolu şampiyonluk yarışından alt sıralardaki nefes kesen mücadelelere kadar her maçı merakla beklenen Süper Lig’e özlem, 12 Haziran Cuma günü sona eriyor.

Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber beIN SPORTS HABER ekranlarında devam ediyor. Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN SPORTS HABER’de şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Merakla beklenen karşılaşmaların akılda kalan pozisyonları ve en heyecanlı dakikaları da maçların son düdüğünden sadece 45 dakika sonra her zaman olduğu gibi beIN SPORTS HABER ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'a piyango! İstanbul'a geldiler...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kagawa yeniden Süper Lig'e...

Süper Lig heyecanı beIN SPORTS HABER’de şifresiz

 

Skorer Mutfak - 11 Haziran 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig heyecanı beIN SPORTS HABER’de şifresiz!
    Süper Lig heyecanı beIN SPORTS HABER’de şifresiz!
  2. Süper Lig maçları öncesi VAR Merkezi hazır hale getirildi
    Süper Lig maçları öncesi VAR Merkezi hazır hale getirildi
  3. Fenerbahçe'de testler negatif!
    Fenerbahçe'de testler negatif!
  4. Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz
    Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz
  5. Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor
    Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig bu hafta sonu mu başlıyor, maçlar şifresiz olarak mı yayınlanacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig bu hafta sonu mu başlıyor, maçlar şifresiz olarak mı yayınlanacak?

UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak

UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak

Sıradaki Haber