Süper Lig heyecanı Skorer'de!

Futbolseverlerin beklediği an geldi. Süper Lig corona virüs pandemisi nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından yeniden start alıyor. Süper Lig'i canlı anlatımı, maç yorumları ile skorer.com'dan takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de kalan 8 hafta oynanacak ve bu karşılaşmalar sonunda şampiyon ve küme düşen takımlar belli olacak. Yeni kurallar çerçevesinde oynanacak ligde bu akşam saat 21.00'de averajla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, İzmir'de Göztepe karşısında 3 puan arayacak.

Beinsports 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımıyla buradan takip edebilirsiniz.





Gecenin diğer karşılaşmasında ise aynı saatte yara sarmak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek.

Beinsports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımıyla buradan takip edebilirsiniz.





SÜPER LİG'DE YENİ KURALLAR

Statta 296 kişi

Futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. TFF’nin hazırladığı talimata göre statlarda protokol tribünü, soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanacak. Hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması da zorunlu olacak.

Tokalaşma ve fotoğraf yok!

1,5 metre kuralı

Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Bu sırada oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek. Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek. Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında en fazla kaç kişinin bulunabileceği 4. hakem tarafından belirlenecek.

Ateş kontrolü

TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor atanacak. Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’nün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığıyla ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stada giremeyecek.

Maske zorunlu

Stadyuma girişlerde maske takılması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişiler stada giriş yapamayacak. Müsabaka esnasında, saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişiler sürekli olarak maske takacak.

En az 15 top

Karşılaşmalarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilecek toplara, 4. hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek. Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak.

Beş değişiklik

Süper Lig’in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Ancak takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.

14

Takımların A listesinde bulunan futbolculardan koronavirüs test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14’ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.