Süper Lig ne zaman oynanacak? Süper Lig maçları hangi tarihte başlayacak? Erteleme kararı sonrası Nihat Özdemir...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ankara'da TFF, TBF ve TVF Başkanları ile toplantı yaptı. Kasapoğlu toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" dedi.



BAKAN KASAPOĞLU: LİGLERİN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR



Kasapoğlu toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" dedi.



SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada "Ligleri erteliyoruz. Liglerin başlayacağı tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacaktır. Çalışma grubu oluşturup bundan sonraki yol haritasını belirleyeceğiz. Hedefimiz liglerimizin en kısa zamanda başlaması. Seyircili, taraftarlı olarak oynatmayı planlıyoruz" dedi.