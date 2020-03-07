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07.03.2020 - 10:29 |

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig puan durumu ve günün maçları futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve Galatasaray derbisi öncesinde moral depoladı. Süper Lig'de 25. hafta maçları bugün oynanacak olan dört müsabaka ile devam edecek. Peki Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak. İşte puan durumu ve günün maçları...

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçı Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynandı. Beşiktaş taraftarı önünde 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Bugün Süper Lig'de dört müsabaka oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün maçlarını oynayacak. Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile Trabzonspor ise Gaziantep ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gündüz maçında Yeni Malatyaspor sahasında Konyaspor'u konuk ederken bir diğer müsabaka ise Göztepe ve Başakşehir arasında oynanacak.

GÜNÜN MAÇLARI

14:00 Yeni Malatyaspor-Konyaspor

17:00 Gaziantep FK- Trabzonspor

17:00 Göztepe-Başakşehir

20:00 Fenerbahçe-Denizlispor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu | Süper Ligde bugün hangi maçlar oynanacak

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