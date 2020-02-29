Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'de 24. haftanının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Alanyaspor maça hızlı başladı ve 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken ikinci yarıda Burak Yılmaz'ın attığı iki golle Beşiktaş sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Süper Lig'de puanını 40'a yükselten Beşiktaş 5. sıraya yükselirken 39 puanda kalan Alanyaspor 6. sıraya geriledi. İşte Süper Lig'de günün maçları ve puan durumu...

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI

14:00 Konyaspor-Kasımpaşa

17:00 Trabzonspor- Rizespor

20:00 Antalyaspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU



