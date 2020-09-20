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20.09.2020 - 21:46 |

Süper Lig'de 2. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 3. hafta (fikstürü) maç fikstürü

2020-2021 Süper Lig sezonun 2. haftası büyük bir heyecanla devam ediyor. Ligde 2. hafta yarın akşam Fenerbahçe Hatayspor maçıyla sona erecek. Dün ve bugün oynanan maçlar ile oluşan sonuçlar ve puan durumunu bir araya getirdik...

Süper Lig'de 2. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 3. hafta (fikstürü) maç fikstürü
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 2. haftada oldukça çarpıcı maçlara sahne oluyor. Haftanın maçında Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı ve liderlik koltuğuna oturdu...

2. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 2. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 3. hafta (fikstürü) maç fikstürü






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