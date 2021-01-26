Süper Lig'de 3 isim ilk yarıdaki tüm maçlarda 90 dakika forma giydi

Ligin geride kalan bölümünde İttifak Holding Konyaspor'dan Nejc Skubic, Aytemiz Alanyaspor'dan Jose Marafona ile Gaziantep FK'den Günay Güvenç, takımlarının oynadığı 20 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep FK 23'er oyuncuyla en az isme şans veren ekipler oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor'da ise 32'şer futbolcu görev aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ligin 21 takımla oynanması nedeniyle yoğun bir maç programına sahip ligde, Kovid-19 vakaları nedeniyle de bazı futbolcular formalarından uzak kaldı.

Tüm maçlara ilk 11'de çıkanlar

Süper Lig'de 7 futbolcu, takımlarının 20 karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

İlk yarıda takımlarının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak istikrarlarını koruyan Nejc Skubic, Jose Marafona ve Günay Güvenç'in yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor'dan Fedor Kudriashov, Göztepe'den Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu ve Demir Grup Sivasspor'dan Max Gradel, tüm müsabakalara ilk 11'de başladı.

Bu isimlerin dışında Selim Ilgaz (Atakaş Hatayspor), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor), Cherif Ndiaye (Göztepe), Kevin Varga (Kasımpaşa), Saba Lobjanidze (MKE Ankaragücü), Edgar Ie (Trabzonspor) ve Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor) da takımlarının 20 maçında şans buldu.

Yedek kulübesinden en çok oyuna girenler

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçlarda 15 kez sonradan oyuna giren Aytemiz Alanyasporlu Mustafa Pektemek, yedek kulübesinden en fazla forma şansı bulan isim oldu.

Mustafa Pektemek'i 13'er müsabakayla Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç, Galatasaray'dan Ömer Bayram, Demir Grup Sivasspor'dan Arouna Kone ve Gaziantep FK'den Enver Cenk Şahin izledi.

Toplam 83 ismin ilk 11'de forma şansı bulamadığı Süper Lig'de Enver Cenk Şahin 13, Çaykur Rizespor'da Kemal Rüzgar, Atakaş Hatayspor'da Mirkan Aydın, Galatasaray'da Muhammed Kerem Aktürkoglu, Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç ve Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ise 8'er müsabakada sonradan oyuna girdi.

En fazla süre alanlar

Süper Lig'in ilk devresinde en fazla forma giyen 20 oyuncu şöyle:

Oyuncu Takım Maç İlk 11 Süre Gol

Günay Güvenç Gaziantep FK 20 20 1800 0

Nejc Skubic İttifak Holding Konyaspor 20 20 1800 2

Jose Marafona Aytemiz Alanyaspor 20 20 1800 0

Fedor Kudriashov Fraport TAV Antalyaspor 20 20 1791 0

Halil Akbunar Göztepe 20 20 1757 6

Soner Aydoğdu Göztepe 20 2 1741 3

Altay Bayındır Fenerbahçe 19 19 1710 0

Steven Caulker Aytemiz Alanyaspor 19 19 1710 2

Uğurcan Çakır Trabzonspor 19 19 1710 0

Strahil Popov Atakaş Hatayspor 19 19 1709 0

Max Gradel Demir Grup Sivasspor 20 20 1707 5

Luiz Gustavo Fenerbahçe 19 19 1689 1

Marko Jevtovic Ittifak Holding Konyaspor 19 19 1672 3

Alassane Ndao Fatih Karagümrük 19 19 1671 6

Taylan Antalyalı Galatasaray 19 19 1668 1

Aabid Rayane Atakaş Hatayspor 19 19 1668 1

Papy Djilobodji Gaziantep FK 19 19 1665 0

Edgar Ie Trabzonspor 20 19 1660 0

Hugo Rodallega Yukatel Denizlispor 19 19 1656 8