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14.07.2020 - 13:19 | | AA

Süper Lig'de 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken alt sıralarda yer alan 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor.

Süper Lig'de 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor
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Sezonun geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük avantaja sahip olduğu ligde 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32'şer puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada küme düşmemek için sahaya çıkacak.

Süper Ligde 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor

 

- Konyaspor ve Denizlispor'dan kritik galibiyetler

 

Ligde alt sıralarda bulunan İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor, 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında önemli galibiyetlere imza attı.

İttifak Holding Konyaspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ederken, Yukatel Denizlispor da konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Her iki takım da aldıkları bu önemli galibiyetlerle ligde kalma umutlarını artırdı.

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- Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı

 

Süper Lig'de 32'şer puana sahip Çaykur Rizespor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak.

 

- Kayserispor ve Konyaspor'u zorlu maçlar bekliyor

 

İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor, ligin kalan iki haftasında güçlü takımlarla karşılaşacak.

Konya ekibi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra ligi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Kayseri temsilcisi ise 33. haftada lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak, 34. haftada ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

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- MKE Ankaragücü'nün şansı az

 

Süper Lig'de 29 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün kümede kalma şansı diğer takımlara göre az.

Başkent ekibinin, ligin 33. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor.

MKE Ankaragücü, son iki maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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