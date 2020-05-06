06.05.2020 - 15:12 |
Süper Lig'de heyecan devam edecek! İşte 27. haftanın programı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12-13-14 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12-13-14 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Süper Lig'de 27. haftanın maçları ise şu şekilde;
Antalyaspor - Alanyaspor
Antalyaspor - Alanyaspor
Denizlispor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Sivasspor
Göztepe - Gençlerbirliği
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Kayserispor - Gaziantep FK
Konyaspor - Başakşehir FK
MKE Ankaragücü - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
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