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06.05.2020 - 15:12 |

Süper Lig'de heyecan devam edecek! İşte 27. haftanın programı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12-13-14 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig'de heyecan devam edecek! İşte 27. haftanın programı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12-13-14 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig'de 27. haftanın maçları ise şu şekilde;

Antalyaspor - Alanyaspor

Antalyaspor - Alanyaspor

Denizlispor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Sivasspor

Göztepe - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Kayserispor - Gaziantep FK

Konyaspor - Başakşehir FK

MKE Ankaragücü - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

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