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15.09.2017 - 12:03 | | AA

Suudi Arabistan Bauza'ya emanet

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 8 ülkeden biri olan Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın başına, Arjantinli Edgardo Bauza getirildi.

Suudi Arabistan Bauza'ya emanet
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Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki yıldır milli takımı çalıştıran Hollandalı Bert van Marwijk ile yolların ayrıldığı ve yerine 59 yaşındaki Bauza'nın getirildiği bildirildi.

Van Marwijk yönetiminde çıktığı 20 maçtan 13'ünü kazanan Suudi Arabistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde beşinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Bauza, son bir yıldır Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapmıştı.

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