Suudi Arabistan'da Kadın Futbol Ligi başladı!

ONUR DİNÇER

Suudi Arabistan son dönemde gerçekleştirdiği reformlara, kadın futbolunu da ekledi. Toplumsal hayattaki geri kalmışlığını özellikle kadın hakları konusundaki yeniliklerle gidermeye çalışan Arap ülkesi, kadınların araba kullanması önündeki yasağı kaldırmaktan, kadınların maçlara seyirci olarak girebilmesine imkan tanıyan değişikliklere kadar bir dizi yeniliği uygulamaya koymuştu.



Suudi Arabistan’da şimdi de ulusal düzeyde tarihteki ilk kadınlar futbol ligi kuruldu. Ligin açılışı için gerçekleştirilen lansmana ilgi yoğundu. Açılışa ülkenin spor bakanlığından ve federasyonundan da yetkililer katıldı. Suudi basını burada kadın yöneticiler ile röportajlar gerçekleştirdi ardından ligin startı verildi. Normalde martta başlatılacak ancak pandemi nedeniyle ertelenen lig bu hafta itibariyle yola koyuldu.

Kadınların spora iştirakinin yıllardır dini gerekçelerle engellendiği ülkede, seyirci olarak statlara girmeye başlamalarından iki yıl sonra kadınlar bu kez yeşil sahaya da adım attı. Ligdeki ilk maçlar Riyad ve Cidde kentlerinde oynandı. Suudi Arabistan’daki kadın futbol ligi Riyad, Cidde ve Dammam olmak üzere üç şehirdeki 24 takımla kuruldu. Ödül parası olarak 500 bin Suudi Riyali (133 bin dolar) belirlendi.

Formata göre takımlar öncelikle bağlı bulundukları şehirde kendi aralarında oynayacak ardından ulusal düzeydeki şampiyonluk grubuna girerek burada kupaya ulaşma mücadelelerine devam edecekler.

Regülasyona göre her biri en az 17 yaşında olan toplamda 14 futbolcudan oluşan dört takım ortaya çıkaran bir şehir de ilerde, lige dahil olmaya hak kazanacak.

Olimpiyatta dönüm noktası

Suudi Arabistan, kadınların spora iştirakine izin vermesi yönünde uzun süredir uluslararası spor kuruluşlarının yoğun bir baskısı altında bulunuyordu.

Uluslar arası Olimpiyaü Komitesi (IOC)’den gelen baskılarla 2012’de olimpiyatlara ilk kadın atletlerini göndermesi, bu noktada bir dönüm noktası oldu.

Erkekler bulunmuyor

Sezon boyunca federasyonun açtığı kurslara katılabilecek olan kadın futbolculara hakemlik ve antrenörlük eğitimi verilecek. Dileyen futbolcular emeklilik sonrası da yaşamlarını futbolda sürdürebilmek için bunlara katılabilecek. Bu arada takımların teknik direktörleri ve takım personeli ile ligde görev yapan hakemler kadınlardan oluşuyor.

Golfte de bir ilk

Suudi Arabistan’da sporda kadınlarla ilgili yenilikler futbolla da sınırlı kalmadı. Ülke tarihindeki ilk uluslararası kadınlar golf turnuvası da geçtiğimiz günlerde düzenlendi.