Olimpiyat, dÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonu milli gÃ¼reÅŸÃ§i Taha AkgÃ¼l, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan "Evde kal TÃ¼rkiye" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na destek verdi.Â

Milli gÃ¼reÅŸÃ§i, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± videoda dÃ¼nyada hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lan Kovid-19'un son gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'de de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Devletimiz ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±z gerekli tedbirleri alÄ±yor. MilletÃ§e, vatandaÅŸ olarak bize de bazÄ± tedbirleri almak dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Zaruri bir iÅŸimiz olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayalÄ±m, evde vakit geÃ§irelim. Ben ÅŸu an evimdeyim, ailemle birlikte vakit geÃ§iriyorum. Sporumu evimde yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca evde vakit geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. BunlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼ddetÃ§e koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ±z ve inÅŸallah Ã¼lkemizden gitmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Devlet ve millet olarak elele vererek, inÅŸallah bu zor gÃ¼nlerin Ã¼stesinden geleceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

Lautaro Martinez, Inter TaraftarÄ±nÄ± GÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor