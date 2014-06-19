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19.06.2014 - 17:50 |

"‘Taraftardan korkuyorum’"

Hamburg taraftarının tepkisinden sonra psikoloğa gitmeye başladığı ortaya çıkan Hakan Çalhanoğlu sıkıntılı günler geçirdiğini itiraf etti

"‘Taraftardan korkuyorum’"
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Hamburg forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sıkıntılı günler geçiriyor. İsmi Bayer Leverkusen takımı ile anılan ve bu kulübün başkanı Michael Schade’nin geçtiğimiz günlerde “Hakan ile görüştük. Bize gelmek istediğini söyledi. Kendisiyle anlaştık” açıklamasını yaptığı genç yıldıza Hamburg taraftarının büyük tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinde öfkelerini belli eden taraftarların bu tutumunu oyuncunun kendisi de doğruladı. Son zamanlarda bu konuyla ilgili moralinin bozuk olduğunu ve psikolojik destek aldığını söyleyen başarılı futbolcu, “Açıkçası taraftardan korkuyorum. Orada ne kadar öfke ve nefret olduğunu görmek benim için katlanılması çok güç” diye konuştu.

Hakan’ın sosyal medyayı en etkin kullanan isimlerden olduğu belirtilirken, oyuncunun geçtiğimiz haftadan itibaren artık ileti paylaşmamaya başlamasına dikkat çekildi.

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