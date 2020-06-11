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11.06.2020 - 00:08 | |   İSTANBUL (AA) -

Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, evinin taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
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Giannakopoulos, Instagram hesabından Yunanistan'ın başkenti Atina'daki evine saldırıda bulunan taraftarların görüntülerini paylaştı. Kulüp başkanı, paylaşımında taraftarların bıçak taşıdığını ve saldırının organize şekilde gerçekleştiğini savundu.

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, 100'e yakın Panathinaikos taraftarının kulübü satışa çıkaran Giannakopoulos'a tepki göstermek için eve saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Evi taşladığı ve duvarlara protesto amaçlı sloganlar yazdığı belirtilen taraftarların polisler gelmeden önce bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Dimitris Giannakopoulos, düzenlediği basın toplantısıyla 25 milyon avro karşılığında kulübün satışına onay vereceğini duyurmuştu.

THY Avrupa Ligi'ne yaptığı eleştirilerle de birçok kez gündeme gelen Giannakopoulos, takımın bu organizasyonda devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı da kulübün satılması halinde yeni yönetimin vereceğini belirtmişti.

Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır tartışmalara yol açan Giannakopoulos, 2018'de Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından bir yıl boyunca men edilmişti. Yunan kulüp başkanının cezası daha sonra 5 aya düşürülmüştü.

Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulosun evine saldırdı

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