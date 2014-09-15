'Tayfun' kesilmedi
Bundesliga’ya hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine toplayan Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover 96, seriyi bozmadı.
Bundesliga’ya hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine toplayan Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover 96, seriyi bozmadı.
3. hafta maçında Hamburg’u konuk eden yeşil-siyahlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 13. dakikada Andreasen ve 24. dakikada Sobiech gecenin imzalarını attı.
Günün diğer maçında ise E.Frankfurt sahasında Halil Altıntop’un takımı Augsburg’a 1-0 yenildi.
Yarasa formda: 3-1
İspanya La Liga’nın formda takımı Valencia kendi sahasında Espanyol’u 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı 7. dakikada Piatti’nin golüyle 1-0 önde kapatan Valencia, 63’de Parejo ile farkı 2’ye çıkardı. 73’de de Alcecor 3-0’ı buldu. 90’da Sergio Garcia’nın penaltı golü ise gecenin sonucunu belirledi: 3-1
DİĞER SONUÇLAR
Sevilla-Getafe: 2-0
Granada-Villarreal: 0-0
Vallecano-Elche: 2-3