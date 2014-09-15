'Tayfun' kesilmedi

Bundesliga’ya hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine toplayan Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover 96, seriyi bozmadı.

3. hafta maçında Hamburg’u konuk eden yeşil-siyahlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 13. dakikada Andreasen ve 24. dakikada Sobiech gecenin imzalarını attı.

Günün diğer maçında ise E.Frankfurt sahasında Halil Altıntop’un takımı Augsburg’a 1-0 yenildi.

Yarasa formda: 3-1

İspanya La Liga’nın formda takımı Valencia kendi sahasında Espanyol’u 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı 7. dakikada Piatti’nin golüyle 1-0 önde kapatan Valencia, 63’de Parejo ile farkı 2’ye çıkardı. 73’de de Alcecor 3-0’ı buldu. 90’da Sergio Garcia’nın penaltı golü ise gecenin sonucunu belirledi: 3-1

DİĞER SONUÇLAR

Sevilla-Getafe: 2-0

Granada-Villarreal: 0-0

Vallecano-Elche: 2-3