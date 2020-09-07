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07.09.2020 - 17:46 | | Ä°STANBUL,(DHA) -Â

TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor

Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay ve Pemra Ã–zgen'in maÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra toplam 13 mÃ¼cadele D-Smart ekranlarÄ±nda olacak

TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor
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TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul TurnuvasÄ±, yarÄ±n ana tablo maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak. TÃ¼rkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ä°stanbul Tenis Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek turnuvada 16 sporcu eleme tablosunda mÃ¼cadele edip ana tabloya kalmaya Ã§alÄ±ÅŸacak. YarÄ±n yapÄ±lacak eleme maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki tur atlamayÄ± baÅŸaran 4 raket, 32 sporcunun yer alacaÄŸÄ± ana tablo karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda mÃ¼cadele etmeye hak kazanacak. TTF Ä°stanbul Tenis Merkezi'ndeki toprak kort turnuvasÄ±nda dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sporcular ve milli formayÄ± da baÅŸarÄ±yla temsil eden TÃ¼rk tenisÃ§ilerimiz de korta Ã§Ä±kacaklar. Ä°stinye'deki TTF Tenis merkezinde oynanacak turnuvada 13 maÃ§ naklen D-Smart Spor kanallarÄ±nda izleyicilerle buluÅŸacak. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Rus raket Svetlana Kuznetsova'nÄ±n 1 numaralÄ± seri baÅŸÄ± olduÄŸu organizasyonun ana tablosunda salÄ± ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nleri TÃ¼rk sporcular sahne alacak. SalÄ± akÅŸamÄ± saat 19:00'da Berfu Cengiz, turnuvanÄ±n 3 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Polona Hercog ile son 16 iÃ§in mÃ¼cadele ederken, Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± saat 19:00'da Ã¶nce Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay, ardÄ±ndan Pemra Ã–zgen D-Smart ekranlarÄ±nda sahne alacak. MaÃ§ takvimi ise ÅŸÃ¶yle:

08 EYLÃœL SALI
19.00 WTA Ä°stanbul Â 1. TUR (BERFU CENGÄ°Z - POLONA HERCOG)

09 EYLÃœL Ã‡ARÅžAMBA
19.00 WTA Ä°stanbul 1.TUR Â ( Ã‡AÄžLA BÃœYÃœKAKÃ‡AY - CAROLINA GARCIA )
21.00 WTA Ä°stanbul 1. TUR Â ( PEMRA Ã–ZGEN - MARGARITA GASPARYAN )

10 EYLÃœL PERÅžEMBE
19.00 WTA Ä°stanbul Â Son 16 turuÂ 
21.00 WTA Ä°stanbul Â Son 16 TuruÂ 

11 EYLÃœL CUMA
13.00 WTA Ä°stanbul Â  (Ã‡eyrek Final)Â 
15.00 WTA Ä°stanbul Â  (Ã‡eyrek Final)
19.00 WTA Ä°stanbul Â  (Ã‡eyrek Final)
21.00 WTA Ä°stanbul Â  (Ã‡eyrek Final)Â 

12 EYLÃœL CUMARTESÄ°
14.30 WTA Ä°stanbul Â  (YarÄ± Final )Â 
18.00 WTA Ä°stanbul Â  (YarÄ± Final)Â 

13 EYLÃœL PAZAR
14.30 WTA Ä°stanbul Ã‡iftler FinaliÂ 
17.00 WTA Ä°stanbul Tekler FinaliÂ 
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