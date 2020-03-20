Tek gündem korona! Türkiye'de Fatih Terim...

CELAL UMUT EREN

Spor sahalarını vurdu

Tüm dünyanın kabusu olan koronavirüs, spor sahalarını da olumsuz etkiledi. Adba Analytics, tehlikeli hastalığın spor dünyasına yansımalarını dijital mecralara bakarak değerlendirdi. 21 Ocak-17 Mart 2020 tarihlerini kapsayan araştırmada sosyal medya platformlarında virüsle alakalı Türkiye ve dünyada en çok nelerin öne çıkarıldığı saptandı.

Ronaldo ilk sırada

Türkiye’de 21 Ocak-17 Mart atasında 475 bin paylaşım yapılırken, 8 milyar görüntülenme elde edildi. Türkiye’de en çok Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’de karantinada kalması, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili olması ve Fatih Terim’in ertelenme kararı için yaptığı basın toplantısı konuşuldu.

Türkiye’de Fatih Terim

Türkiye’de koronavirüs ve futbol etkisi haberlerde en fazla Fatih Terim adı ön planda yer aldı. Buna göre 11 bin hacimle Fatih Terim ilk sırada gelirken Muslera 8 bin, Sergen Yalçın 5 bin ve Ahmet Ağaoğlu 4 bin hacme sahip.

En çok Twitter

Adba Analytics, insanların spor dünyasıyla ilgili koronavirüs haberlerini Twitter üzerinden öğrendiğini grafiklerle gösterdi. Türkiye’de yapılan konuşmaların yüzde 78.7’si Twitter üzerinden gerçekleşirken, dünyada bu sayı yüzde 70’i buldu.

Haber siteleri Türkiye’de yüzde 17’de kalırken, dünyada da yüzde 15.9 oranına geriledi.

TFF ilk sırada

Twitter’daki etkileşimlerin payı da dikkat çekti. Buna göre Türkiye’deki kullancılar Twitter’da en çok TFF ve Galatasaray ile etkileşime geçti. TFF ile 5 bin 400 etkileşim oldu. Galatasaray ile de 4 bin 600’ü buldu. Dünyada da NBA’in resmi Twitter hesabı etkileşimde ilk sırayı aldı. NBA’le 36 binden fazla etkileşim oldu.

Süper Lig merakı

Yapılan detaylı araştırmada Türkiye’de ve dünyada en çok hangi konuların konuşulduğu da belgelendi.

Adba Analytcis’e göre Türkiye’de ilk sırayı Süper Lig alırken; ikinci sırada Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz olması geldi. 3. basamakta da Nihat Özdemir’in adı öne çıktı.

Dünyada ise NBA’in ertelenme kararı en çok konuşulanlar listesinde ilk sırayı aldı. Hemen arkasından Avrupa’daki futbol liglerinin ertelenmesi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları geldi.

Arteta sürprizi

Koronavirüsle ilgili haberlerde dünyada en çok Arsenal Menajeri Mikel Arteta öne çıktı. Hemen ardından da Cristiano Ronaldo geldi. Çıkarılan rakamlar doğrultusunda 199 bin hacim Arteta, Ronaldo 161 bin, Klopp 122 Bin ve Daniele Rugani 121 bin hacme sahip oldu.

4 milyar euro kayıp



İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa’nın Ligue 1, koronavirüs salgını nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar euro olacağı bildirildi. KPMG Football Benchmark’a göre, 5 büyük lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 541 karşılaşma iptal edilmiş durumda.

Zararları büyük

Araştırmaya göre Premier Lig, 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak. La Liga’da 800-950, Bundesliga’da 650-750, Serie A’da 550-650 ve Ligue 1’de ise 300-400 milyon euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

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Gözler NBA’de

Dünyada ise 7 milyon paylaşım ve 93 milyar görüntülenme oldu. En çok NBA’de Rudy Gobert ve Kevin Durant gibi isimlerin testleri, İngiltere’nin Premier Lig kararı ve EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesi gündem oldu.

Paris Saint-Germain, Korona Virüs Arasında