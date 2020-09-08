Tenis heyecanı D Smart’ta yaşanacak

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde yapılan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da bugün ana tablo maçları yapılacak. Tenisseverler organizasyonu D Smart’tan takip edebilecek. Turnuva genelindeki 13 maç Smart Spor kanalından izleyicilerle buluşacak.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde yapılan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da bugün ana tablo maçları yapılacak. Tenisseverler organizasyonu D Smart’tan takip edebilecek. Turnuva genelindeki 13 maç Smart Spor kanalından izleyicilerle buluşacak.

Rus raket Svetlana Kuznetsova’nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda bu akşam 19’da Berfu Cengiz, 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele edecek. Yarın akşam ise 19’da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen korta çıkacak.Öte yandan Spor Smart kanalında basketbol heyecanı da yaşanacak. Gloria Cup’ta bugün basketbolseverler önce 17.30’da Dnipro-Tofaş, 20.30’da da Anadolu Efes-G.Saray karşılaşmalarını izleyebilecek.