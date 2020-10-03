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Haberler1.Lig Haberleri TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay : 1
03.10.2020 - 16:44 | | İHA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay : 1

TFF 1. Lig 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Altay’a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay : 1
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TFF 1. Lig 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Altay’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge x, Erkan Akbulut x, Oğuz Kağan Çalışır xAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Osman Keçelioğlu xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xx, Burak Aydın x (Erdal Öztürk dk. 46 x), Uğur Utlu xx, Süleyman Olgun xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 88 x), Cem Ekinci xx, Dodoo x (Barış Alper Yılmaz dk. 46 x), Kone x (İrfan Akgün dk. 90+2 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Alabi, Ilır Mustafa

Altay: Burak Öğür xx, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk xx, Lokman Gör xx, Özgür Özkaya xx, Scuk xx (Thiam dk. 85 x), Yılmaz Özeren xx, Kappel xx (Regattin dk. 61 x), Erhan Çelenk xx (Rıdvan Şimşek dk. 85 x), Ziya Alkurt xx, Paixao xx (Gnanduillet dk. 81 xx)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Eren Erdoğan, Kuban Altınbudak, Kadir Yazıcı

Gol: Gnanduillet (dk. 81) (Altay)

Sarı kartlar: Osman Keçelioğlu, Uğur Utlu (Ankara Keçiörengücü), Tolga Ünlü (Altay)

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay : 1

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